Ve baÅŸladÄ±! 12 KasÄ±m'a kadar sÃ¼recek

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31.10.2019 - 17:42 | | AA

Ve baÅŸladÄ±! 12 KasÄ±m'a kadar sürecek

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yÃ¶nÃ¼ Ä°zmit DoÄŸu KavÅŸaÄŸÄ± ileÂAdapazarÄ± giÅŸeleri arasÄ±, Ã¼styapÄ± onarÄ±m ve yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 12Â  KasÄ±m'a kadar 21.00-06.00 saatlerinde ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olacak.

Ve baÅŸladÄ±! 12 KasÄ±m'a kadar sürecek

Sakarya ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KarayollarÄ± 1. BÃ¶lgeÂ  MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce KÃ¶rfez ile GÃ¼mÃ¼ÅŸova kavÅŸaÄŸÄ± arasÄ± otoyol ve baÄŸlantÄ± yollarÄ±ndaÂ  Ã¼styapÄ± iyileÅŸtirmesi ve bÃ¼yÃ¼k onarÄ±m inÅŸaatÄ± kapsamÄ±nda, Ä°zmit DoÄŸu KavÅŸaÄŸÄ± ileÂ  AdapazarÄ± giÅŸeleri arasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

Ã‡alÄ±ÅŸmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda Ä°zmit-AdapazarÄ± yÃ¶nÃ¼ tamamenÂ  trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Trafik akÄ±ÅŸÄ±, Ä°zmit DoÄŸu KavÅŸaÄŸÄ±'ndan D-100 kara yolunaÂ  yÃ¶nlendirilerek, AdapazarÄ± giÅŸelerinden tekrar otoyola katÄ±lÄ±m saÄŸlanacak.

Her gÃ¼n 21.00-06.00 saatlerinde yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸma, 12 KasÄ±m'da sonaÂ  erecek. SÃ¶z konusu tarihe kadar otoyol saat 21.00'de Ankara yÃ¶nÃ¼nde Ä°zmit DoÄŸuÂ  KavÅŸaÄŸÄ±'ndan trafiÄŸe kapatÄ±lacak, saat 06.00'da ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lacak.

Ã‡alÄ±ÅŸma sÃ¼resince sÄ±nav ve bayram gÃ¼nleri de gÃ¶z Ã¶nÃ¼ndeÂ  bulundurularak, tÃ¼m emniyet tedbirleri alÄ±nacak ve trafik iÅŸaretlemeleriÂ  yapÄ±lacak.

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VicdansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n böylesi! Önce çarptÄ± sonra kaçtÄ±Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesinde karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geçmeye çalÄ±ÅŸan yaÅŸlÄ± adama bir araç çarptÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisiyle ölümden dönen adam yaralanÄ±rken, vicdansÄ±z sürücü ise arkasÄ±na bile bakmadan kaçÄ±p gitti. O anlar ise saniye saniye bir iÅŸ yerinin güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
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