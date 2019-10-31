Ve baÅŸladÄ±! 12 KasÄ±m'a kadar sÃ¼recek

Sakarya ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KarayollarÄ± 1. BÃ¶lgeÂ MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce KÃ¶rfez ile GÃ¼mÃ¼ÅŸova kavÅŸaÄŸÄ± arasÄ± otoyol ve baÄŸlantÄ± yollarÄ±ndaÂ Ã¼styapÄ± iyileÅŸtirmesi ve bÃ¼yÃ¼k onarÄ±m inÅŸaatÄ± kapsamÄ±nda, Ä°zmit DoÄŸu KavÅŸaÄŸÄ± ileÂ AdapazarÄ± giÅŸeleri arasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

Ã‡alÄ±ÅŸmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda Ä°zmit-AdapazarÄ± yÃ¶nÃ¼ tamamenÂ trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Trafik akÄ±ÅŸÄ±, Ä°zmit DoÄŸu KavÅŸaÄŸÄ±'ndan D-100 kara yolunaÂ yÃ¶nlendirilerek, AdapazarÄ± giÅŸelerinden tekrar otoyola katÄ±lÄ±m saÄŸlanacak.

Her gÃ¼n 21.00-06.00 saatlerinde yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸma, 12 KasÄ±m'da sonaÂ erecek. SÃ¶z konusu tarihe kadar otoyol saat 21.00'de Ankara yÃ¶nÃ¼nde Ä°zmit DoÄŸuÂ KavÅŸaÄŸÄ±'ndan trafiÄŸe kapatÄ±lacak, saat 06.00'da ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lacak.

Ã‡alÄ±ÅŸma sÃ¼resince sÄ±nav ve bayram gÃ¼nleri de gÃ¶z Ã¶nÃ¼ndeÂ bulundurularak, tÃ¼m emniyet tedbirleri alÄ±nacak ve trafik iÅŸaretlemeleriÂ yapÄ±lacak.

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