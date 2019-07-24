MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemVe ilk boğa kaçtı!
24.07.2019 - 14:42| DHA

Ve ilk boğa kaçtı!

Ordu’da kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa, karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. 2 araca çarpan, 1 iş yerine de girip, zarar veren boğa, belediye ekiplerinin yardımıyla yakalandı. Boğanın bir iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ve ilk boğa kaçtı!
Ve ilk boğa kaçtı!
Ve ilk boğa kaçtı!
Ve ilk boğa kaçtı!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kurtulan boğa, Ordu-Giresun karayoluna kaçtı. Trafiği birbirine katıp sürücülere zor anlar yaşatan boğa, kent merkezi istikametine yöneldi. Bu sırada boğa, yoldan geçen 2 araca çarparak zarar verdi. Çevredeki bir iş yerinin camını kırarak içeri giren boğa, eşyalara da hasar verdi. Boğa, işçiler tarafından dışarı çıkarıldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedild

Karşıyaka Mahallesi'nde bir binanın zemin katına giren boğa, vatandaşların ve belediye ekiplerinin yardımıyla yakalanarak sahibine teslim edildi.

Bu arada, Eskipazar Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında da kaçan başka bir boğa, dereye girdi. Boğa, vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla yakalandı.

Düğünden 2 gün sonra intihar eden damat toprağa verildiKayseri'de, evlendikten 2 gün sonra, evde kendisini iple su borusuna asarak yaşamına son veren Aydın E., toprağa verildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da büyük panik! 20 dakika sürdü...

Bursa'da büyük panik! 20 dakika sürdü...

Kediyi köpeğe parçalatan 3 çocuk gözaltına alındı

Kediyi köpeğe parçalatan 3 çocuk gözaltına alındı

Valilik'ten sahte içki açıklaması

Valilik'ten sahte içki açıklaması

YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon yerleştirme sonuçları açıklandı

YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon yerleştirme sonuçları açıklandı

Sıradaki Haber