Ve yakalandÄ±lar! 200 kamera tek tek onlarÄ± bulmak iÃ§in izlendi

HÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±, geÃ§en 22 EylÃ¼l gecesi Yakutiye ilÃ§esindeki LalapaÅŸa Mahallesi'ndeki bir iÅŸ yerinde yaÅŸandÄ±. YangÄ±n merdiveninden iÅŸ yerine giren ÅŸÃ¼pheliler, iÃ§inde 160 bin Euro ve 10 bin TL bulunan Ã§elik kasayÄ±,Â yanlarÄ±nda getirdikleri spiral taÅŸlama makinesiyle aÃ§tÄ±. ArdÄ±ndan da paralarÄ± sÄ±rt Ã§antalarÄ±na doldurdu. MaskeliÂ ÅŸÃ¼pheliler, aydÄ±nlatma direÄŸinden inerek, kaÃ§tÄ±.Â Sabah geldiklerinde soyulduklarÄ±nÄ± gÃ¶ren iÅŸ yeri sahipleri, polise haber verdi.

Hemen Ã§alÄ±ÅŸmalaraÂ baÅŸlayan AsayiÅŸ Åžube HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, bÃ¶lgede bulunan 200 gÃ¼venlik kamerasÄ± ileÂ mobese kayÄ±tlarÄ±nÄ± mercek altÄ±na aldÄ±.Â Polis, kameralardaki son 3 gÃ¼ne ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri tek tek izleyerek, maskeli ÅŸÃ¼phelileri tespit etti. KaÃ§Ä±ÅŸlarÄ± saniye saniye kameralara yansÄ±yan ÅŸÃ¼phelilerin 2 kiÅŸi olduÄŸu, birinin aydÄ±nlatma direÄŸinden atlatÄ±ÄŸÄ± anda ayaÄŸÄ±ndan sakatlandÄ±ÄŸÄ± ve aksayarak yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

AraÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± bu yÃ¶nde sÃ¼rdÃ¼ren polis, ikilinin Ä°stanbul'a geldiÄŸini ve ayaÄŸÄ±ndan sakatlanan ÅŸÃ¼phelinin hastanede tedavi olduÄŸunu belirledi. Ä°z sÃ¼rmeye devam eden polis, ikilinin Ä°stanbul'dan daÂ TekirdaÄŸ'a gittiÄŸini saptadÄ±.Â Polis, Ahmet C. ve Yunus B. olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kan ÅŸÃ¼phelileri, TekirdaÄŸ'Ä±n KapaklÄ± ilÃ§esinde saklandÄ±klarÄ± evde Ã§aldÄ±klarÄ± parayla birlikte yakaladÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet C. ve Yunus B., Erzurum'a getirildi.Â Ä°ki arkadaÅŸa yardÄ±m eden Ä°.P. ve O.G. de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 160 bin Euro, iÅŸ yeri sahibine iade edilirken, ikili 10 bin TL'yi harcadÄ±klarÄ±nÄ± itiraf etti. Yaralama suÃ§undan sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ± bulunan ikili,Â ifadelerinde ilk kez hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼n adliyeye sevk edilenÂ 4 ÅŸÃ¼pheliden Ahmet C. ve Yunus B.Â tutuklandÄ±. Ä°.P. ve O.G. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â Ahmet C. ve Yunus B.'yi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen basÄ±n mensuplarÄ±na ikilinin yakÄ±nlarÄ± saldÄ±rdÄ±.

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