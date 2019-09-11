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11.09.2019 - 10:34| İHA

Ve yılın ilk karı düştü!

Erzincan'da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence’ye mevsimin ilk karı düştü.

Ve yılın ilk karı düştü!

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düştüğü kentte yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence’nin beyaza bürünmüş hali Üzümlü ilçesinden görüldü.

Vatandaşlar Kenan Aslan, “Akşamları hava soğumaya başladı. Dün de parçalı bulutlu bir hava vardı. Sabah uyandığımızda Keşiş Dağının zirvesine kar yağdığını fark ettik” dedi.

Köpeğe işkence yapan adam gözaltına alındı!İstanbul Maltepe'de bir şahıs evinde köpeği defalarca tekmeleyip kafasını yerleri vurdu. Hayvanseverlerin şikayet etmesiyle şahıs gözaltına alınırken köpeğe yapılan şiddet anları kameralara yansıdı.
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