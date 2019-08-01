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01.08.2019 - 11:46| İHA

Vebadan 28 küçükbaş hayvan öldü! 20 mahalle karantinada...

İzmir'in Bergama ilçesinde, küçükbaş hayvanlarda tespit edilen veba hastalığı sonucu şuana kadar 28 küçükbaş hayvan öldü. İlçeye bağlı 20 mahallede ise küçükbaş hayvanın giriş ve çıkışları yasaklandı.

Vebadan 28 küçükbaş hayvan öldü! 20 mahalle karantinada...

İzmir'de veba paniği yaşanıyor. İddialara göre, ilk olarak Menemen'den Bergama'nın Yenikent Mahallesi'ne getirilen küçükbaş hayvanlarda görülen veba bulgularının ardından, hayvanlar kısa sürede ölmeye başladı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Bergama İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, yapılan incelemede hayvanların veba hastalığından öldüğünü tespit etti. Ölen küçükbaş hayvanlar, daha sonrada toprağa kontrollü bir şekilde toprağa gömüldü.

Hastalık sürüyü sardı

Yenikent Mahallesi'nden Şerif Duymaz, hayvanların karantinaya alındığını 100 küçükbaş hayvandan 28'inin öldüğünü söyledi. Duymaz, "Menemen'den alınan 30 adet küçükbaş hayvanın buraya getirilmesiyle bir hafta içinde bu hayvanlarda hastalık belirtisi gözlemlendi. Diğer hayvanlara da bulaştı. Bergama İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirdim. Hayvanlar karantinaya alındı. Yaklaşık 100 adet küçükbaş hayvandan 28'i öldü, birçoğu da hasta ve ölmek üzere. Ne yapacağımızı bilmiyorum" dedi.
İkinci bir emre kadar ise hayvanların giriş ve çıkışlarının yasaklandığı mahalleler şu şekilde; Yenikent, Aşağıkırıklar, Kurfallı, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çalıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy, Zeytindağ

Eski damadını bacağından vurduSakarya'nın Hendek ilçesinde, N.G. (65), tartıştığı eski damadı Kemal Karadeniz'i cadde ortasında tabancayla bacağından vurarak yaraladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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