Vedat Büyükyılmaz’ı uğurladık

Uzun yıllar Milliyet Ankara İdari Temsilciliği’ni yürüten ve önceki gün hastanede vefat eden Vedat Büyükyılmaz (62) son yolculuğuna uğurlandı. Vedat Büyükyılmaz’a son görev için dün ailesi, yakınları, meslektaşları ve arkadaşları İstanbul’da Fatih Camii’nde bir araya geldi. Taziyeleri Büyükyılmaz’ın eşi Nilay, kızı Selen, gelini Sıla ve oğlu Alp Büyükyılmaz kabul etti. Kılınan namazdan sonra Büyükyılmaz’ın cenazesi Trabzon Maçka’ya bağlı Sevinç Köyü’ndeki aile mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Büyükyılmaz’ın öldüğü gün oğlu Alp ile gelini Sıla’nın nikahı vardı. Acı haber üzerine nikah ertelendi. Vedat Büyükyılmaz, Milliyet Ankara İdari Temsilciliği’nin ardından Doğan Yayın Holding Ankara Temsilciliği’ni üstlenmiş, 2011’de ise Doğan Ofset Matbaacılık AŞ Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı.