MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemVedat Büyükyılmaz’ı uğurladık
09.09.2019 - 07:50| CİHAT ASLAN İstanbul

Vedat Büyükyılmaz’ı uğurladık

Vedat Büyükyılmaz’ı uğurladık

Uzun yıllar Milliyet Ankara İdari Temsilciliği’ni yürüten ve önceki gün hastanede vefat eden Vedat Büyükyılmaz (62) son yolculuğuna uğurlandı. Vedat Büyükyılmaz’a son görev için dün ailesi, yakınları, meslektaşları ve arkadaşları İstanbul’da Fatih Camii’nde bir araya geldi. Taziyeleri Büyükyılmaz’ın eşi Nilay, kızı Selen, gelini Sıla ve oğlu Alp Büyükyılmaz kabul etti. Kılınan namazdan sonra Büyükyılmaz’ın cenazesi Trabzon Maçka’ya bağlı Sevinç Köyü’ndeki aile mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Büyükyılmaz’ın öldüğü gün oğlu Alp ile gelini Sıla’nın nikahı vardı. Acı haber üzerine nikah ertelendi. Vedat Büyükyılmaz, Milliyet Ankara İdari Temsilciliği’nin ardından Doğan Yayın Holding Ankara Temsilciliği’ni üstlenmiş, 2011’de ise Doğan Ofset Matbaacılık AŞ Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı.

Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

Kız kardeşler yakayı ele verdi!

Kız kardeşler yakayı ele verdi!

İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

Sıradaki Haber