Vedat Milor, Burgazada'da uğradığı saldırıyı anlattı: Denize düşsem ölebilirdim

Ünlü yazar ve yemek eleştirmeni Prof. Dr. Vedat Milor, Burgazada’da masayla yaya yolunu kapatan bir restoranın çalışanını uyarınca saldırıya uğradı. Prof. Dr. Vedat Milor, Burgazada’da karşı karşıya kaldığı saldırıyı şöyle anlattı:

“Sahildeki bazı lokantalar sahilde yürümeyi engelliyor. Belediyenin belirlemiş olduğu bir çizgi var onun ötesinde masa ve sandalye koymamaları gerekirken bu durumu ihlal eden birçok restoran var. Bu nedenle insanlara yürüyecek yer kalmıyor. Ada Keyf Restoran’da da bu durum sürekli böyle. Bu mekan, pazar gecesi yayaların yürüdüğü yeri masalarıyla işgal ettiği için yürüyemedim. O sırada masaları silen genç bir çalışana, ‘Bu masaları lütfen kaldır buradan yürüyemiyorum’ dedim. Bana, ‘Geçersin’ dedi. Ama oradan geçmek tehlike arz ediyor, özellikle benim için daha büyük bir tehlike, çünkü denge sorunum var. Çalışana tekrar geçmeyeceğimi ve kaldırması gerektiğini rica ettim ama kaldırmayacağını söyledi. ‘Konuşma lan’ diyerek çok sert bir şekilde omuzlarımdan tuttu ve itti. Denize düşebilirdim ve düşseydim boynum kırılabilirdi. Her yerde kaya vardı. Denize düşmeme 1 santim kalmıştı, ölebilirdim ve çocuk hâlâ üzerime gelmeye devam ediyordu. Eşim ve yanımızda bulunan arkadaşım ara girdi.

‘Orman kanunu’

Mekana polisle birlikte gelince bize, ‘Çocuğa bir tokat atıp gönderdik’ dediler. Burada bir ihlal durumu mu var. Birine tokat atıp gönderdik demek ne? Orman kanunları mı geçiyor? Olaydan bir gün sonra da lokantanın sahibi beni aradı. Kendisi aynı zaman da CHP’den meclis üyesiymiş. Bana, ‘Bunu yapan çocuk cahil’ ben de kendisine ‘O zaman eğitmeniz gerekiyordu’ dedim. Ayrıca, masaları neden sürekli ihlal ettiğini sorduğumda ise, ‘Para kazanmak zorundayız, benim bakmam gereken bir ailem var’ dedi. Böyle bir açıklama kabul edilir değil. Kendileri hakkında şikâyette bulundum. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de beni aradı ve konuyla ilgileneceğini aktardı.”

‘Cezai işlem uygulandı’

Erdem Gül de twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Sayın Vedat Milor çok üzücü, talihsiz, asla olmaması gereken bir durumla karşılaştı. Yaya yolunun ihlali ile ilgili belediyemizce cezai işlem uygulandı. Cezai işlemler tabii ki devam edecek ama her şeyin zabıta eliyle çözülmesini beklemek gerçekçi olamaz. Adada yaya kültürünün gelişmesini sağlamalıyız.”