Veliler ayakta: Okulumuz riskli, yeniden yapılsın

1999 Marmara Depremi’nde hasar almasına rağmen eğitime güçlendirilerek devam eden Sancaktepe’deki Osmangazi İlköğretim Okulu, 26 Eylül’deki 5.8’lik depremde de büyük hasar gördü. Duvarlarında ve kolonlarında çatlaklar oluşan 26 derslikli okuldaki 1028 öğrenci başka okullara nakledilirken, okul geçici olarak eğitime kapatıldı. Okul binasında güçlendirme çalışmaları hemen başlarken, kolon ve duvarlardaki çatlakların üzerine sıva vurularak kapatılmaya çalışılması ise velileri tedirgin etti. Okulun dayanıksız olduğunu ve 5,8’lik sarsıntıda bile büyük hasar aldığını vurgulayan veliler, çocuklarını okula göndermeyeceklerini belirtti. Okulun önünde toplanan veliler, okulu gerekirse kendilerinin yapmak istediklerini söyledi. Veliler adına açıklama yapan Sadegül Çavuş, “Sürekli güçlendirilerek ayakta duran okulumuz yeniden yapılana kadar çocuklarımızı göndermeyeceğiz” dedi.