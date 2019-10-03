MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemVeliler şikayet etti, FETÖ okulu kapandı
03.10.2019 - 18:36 | | AA

Veliler şikayet etti, FETÖ okulu kapandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde işlettiği bir okulun velilerin şikayeti üzerine kapatıldığı bildirildi.

Veliler şikayet etti, FETÖ okulu kapandı

AA muhabirinin veli komitesinden edindiği bilgiye göre, velilerin, yaklaşık iki ay önce yerel ve federal makamlara, okulların işleyişine ilişkin yaptığı şikayetler üzerine eyaletin Alemgena bölgesinde yer alan "Intellectual Schools" şubesi Oromo Eğitim Bakanlığı tarafından kapatıldı.

Veli komitesinde yer alan Tamirnesh Yosef, okula kapatıldığına dair resmi yazının gönderildiğini söyledi.

Veliler, eğitim ücretinin yüksek olması, kalifiye olmayan öğretmenlerin çalıştırılması ve sağlıksız koşullar gibi pek çok konuda şikayette bulunmuştu.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Etiyopya'nın Harar şehrindeki FETÖ'ye ait okulları temmuz ayında devralmıştı.

FETÖ'nün Harar ve Oromiya'daki okullarının dışında biri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyete geçen toplam 5 okulu daha bulunuyor.

Kazada ölen 3 çocuk annesi hamile kadın, toprağa verildiBursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 aylık hamile hamile Khanifa İbragimova (37), gözyaşları arasında toprağa verildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ sanığına hapis cezası

FETÖ sanığına hapis cezası

Rum yönetiminde 'Yavuz' alarmı! Dakika dakika izliyorlar

Rum yönetiminde 'Yavuz' alarmı! Dakika dakika izliyorlar

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Yağış geliyor

10 kişi alacaklar! İETT'den bir ilk

10 kişi alacaklar! İETT'den bir ilk

Sıradaki Haber