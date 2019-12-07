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07.12.2019 - 07:50 | | DHA, ANKARA Milliyet

Velilerden, maaş alamayan kolej öğretmenlerine destek

İzmir’de, Doğa Koleji’nde görev yapan öğretmenlerin 3 aydır maaş alamamasına tepki gösteren veliler, Bornova-Evka 3 şubesi ve Mavişehir Bilim Kampüsü önünde toplanarak, öğretmenlere destek oldu.

Velilerden, maaş alamayan kolej öğretmenlerine destek

Velilerden Elif Göksu, grup adına yaptığı açıklamada, “Aylardır satılacağından bahsedilen okulun satışı, neden yapılmıyor? Satış işleminin gerçekleşmemesi durumunda okul yönetimi, Türkiye’nin birçok kentinde bulunan yaklaşık 83 bin öğrenci ve 10 binden fazla çalışanın mağdur olmaması için hangi tedbirleri aldı?” diye sordu.

Öte yandan CHP’nin Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da, kolejin Ankara Çukurambar’daki şubesini ziyaret ederek, okul yöneticileri, öğretmenler ve okul dışında bekleyen velilerle görüştü. Hükümete çağrıda bulunan Kaya, “TBMM’de bütçe görüşmelerinde Maarif Vakfı’na 542 milyon liralık bir para aktarımı söz konusu oldu. Gelin Türkiye’de 82 bin öğrencisi olan Doğa Koleji eğer bir devir yapmak istiyorsa bu devri Maarif Vakfı vasıtasıyla siz alın” ifadelerini kullandı.      

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