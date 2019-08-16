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16.08.2019 - 07:50

Venedik’ten Gavras’a Onur Ödülü

Venedik’ten Gavras’a Onur Ödülü

“Z” ve “Missing”in de aralarında olduğu filmlerin yönetmeni Costa Gavras’a Venedik Film Festivali Onur Ödülü’nü (Jaeger-LeCoultre Glory) sunacak. Festivalde yönetmenin “Adults in the Room” adlı yeni filmi yarışma dışı olarak gösterilecek. Film, Yunanistan’daki ekonomik krize odaklanacak. Costa-Gavras için ödül töreni, filmin dünya prömiyerinin hemen öncesinde gerçekleştirilecek. 76. Venedik Uluslararası Film Festivali 28 Ağustos - 29 Eylül tarihleri arasında sinema dünyasını bir araya getirecek.
l KÜLTÜR SANAT

Tunceli'de cinnetTunceli'nin Hozat ilçesinde cinnet getiren bir kişi, av tüfeği ile 2 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.
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