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31.10.2019 - 14:40 |

Verdikleri derslerde akılalmaz sözler: Çocuklarınızı okula göndermeyin

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 1'i Suriyeli 10 kişi adliyeye sevk edildi. Teröristlerin, turistlik bölgelerde eylem yapmak için keşif yaptığı da belirlendi.

Verdikleri derslerde akılalmaz sözler: Çocuklarınızı okula göndermeyin

Terörle Mücadele ekipleri, 25 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere özel harekât polislerinin desteğiyle baskın yapan polisler 1'i Suriyeli 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ders ve toplantılar düzenlediği, bu seminerlerde ise terör örgütü üyelerine, "Demokrasiye inanmayın, çocuklarınızı okula göndermeyin. Devletin görevli imamının arkasında namaz kılmayın" dediği saptandı.

Ayrıca Suriyeli G.Ş.'nin sosyal medya hesaplarında çok sayıda örgütsel fotoğraf olduğu ortaya çıktı. Turistik yerlerde eylem hazırlığında olan şüphelilerin, bu bölgelerde keşif yaptıkları da öğrenildi.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Verdikleri derslerde akılalmaz sözler: Çocuklarınızı okula göndermeyin

 

 

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