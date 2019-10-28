Vergi daireleri bugün açık mı? 28 Ekim Pazartesi GİB ödeme saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm yurtta 28 Ekim 2019 Pazartesi günü öğleden sonra, 29 Ekim 2019 Salı günü ise tam gün resmî tatildir.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla vergi daireleri 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 13:00' dan 17:00'a kadar açık bulundurulacaktır.

Ayrıca 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.

GİB İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN SON ÖDEME SAATLERİ

AKBANK T.A.Ş (*) 22:00

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*) 22:00

FİNANSBANK A.Ş. (*) 22:00

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*) 22:00

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*) 22:00

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*) 22:00

HSBC BANK A.Ş. 22:00

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*) 22:00

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 22:00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 22:00

DENİZBANK A.Ş. (*) 22:00

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00

ODEA BANK A.Ş. (**) 22:00

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00