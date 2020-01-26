Vertigo nedir? Vertigo belirtileri nelerdir? Vertigo neden olur? Vertigo tedavisi var mı?

Vertigo etrafınızdaki cisimlerin hareket ettiği ve dünyanın döndüğü hissi yaratan bir hastalıktır.

VERTİGO BELİRTİLERİ

Vertigo baş dönmesinden farklıdır ve daha büyük bir rahatsızlık hissi uyandırır.

Denge kaybı

Mide bulantısı ve kusma da vertigo ile birlikte görülebilir.

Vertigo nedeniyle yatağa bağımlı bir hale gelebilirsiniz.

Akut bir vertigo krizi birkaç dakikadan 12–24 saat arasında değişen bir süreye kadar uzayabilir.

VERTİGO NEDEN OLUR?

Vertigo genellikle iç kulaktaki denge mekanizmasında oluşan bir sorun neticesinde ortaya çıkar. Aynı zamanda beyin ile orta kulak arasındaki sinirlerin iletişimsizliği de vertigoya neden olabilir.

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Vertigonun muhtemel nedenleri şunlardır:



• Viral üst solunum yolu enfeksiyonu ya da ikincil akut orta kulak enfeksiyonu nedeniyle meydana gelen bir iltihap

• Başın ani hareketi sırasında akut bir kriz meydana gelebilir ve çok uzun bir süre devam edebilir.

• Meniere sendromu gibi rahatsızlıklar iç kulağı etkileyen rahatsızlıklardır. Kulak çınlaması ve işitme zorluğu da vertigonun nedenleri veya riskleri arasında sıralanabilir.

• Dolaşım problemleri

• Başta meydana gelen yaralanmalar

• Kulak ameliyatları

• İlaçların yan etkileri sonucu meydana gelebilir.

• Alkol

• Nörolojik rahatsızlıklar

VERTİGO TEDAVİSİ VAR MI? NASIL OLUR?

Genellikle viral bir enfeksiyonla birlikte ortaya çıksa da vertigonun ciddiye alınması gerekmektedir. İlk müdahale basit ilaçları içerir ve oldukça etkilidir.

Devam etmesi halinde ise özel bir tetkik gerekebilir. Çünkü vertigo daha ciddi problemlerin belirtileri arasında olabilir. Nadiren de olsa vertigonun tedavisi için ameliyat söz konusu olabilir.