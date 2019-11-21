VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?

2019-2020 Eğitim yılında burs sonuçları açıklanmaya başladı. KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra gözler VGM burs sonuçlarına çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı burs ücretleri ise, ortaöğrenime 60,00 TL, yükseköğrenime 250,00 TL aylık ödeme yapıyor. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs başvurusunda bulunan öğrencilerin bilmesi gerekenler...

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan VGM bursları hakkında bilgiler...

- 2019 – 2020 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiş ve başvuru değerlendirme işlemlerine başlanmıştır.

- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

- Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

- Burs başvuru sonuçları VGM internet sitesi üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

- Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır.