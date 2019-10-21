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21.10.2019 - 11:16 |

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları sona ererken yükseköğrenim burs başvuruları ise devam ediyor. Burs başvurusunu tamamlayanların aklını ise sonuçlar kurcalıyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

 

KYK burs başvuruları 15 Ekim'de başlarken VGM burs başvuruları ise bitmek üzere... Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs almak isteyen öğrencilerin büyük bölümü başvurularını tamamladı. Öğrenciler şimdi sonuç tarihini araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM burs başvuru sonuçları yine resmi siteden ilan edilecek. Geçen yıl aynı dönemde alınan burs başvurularının sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

VGM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Ortaöğrenim bursu için başvurular her yıl eğitim döneminin başladığı ilk gün başlar ve 30 gün devam eder. Yükseköğrenim bursu için başvurular ise her yıl 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında alınır. Başvuru tarihi duyuruları, başvuru alma ve sonuç açıklama www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilebilir. Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

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