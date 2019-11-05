VGM burs sonuçları açıklandı mı? Önceki sene hangi tarihte açıklanmıştı?

On binlerce öğrenci Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bursundan yararlanmak adına eylül - ekim ayında başvurularda bulundu. 30 Ekim'de son başvurular alındı. Başvurular biter birmez ise sonuç tarihleri araştırılmaya başlandı. Her geçen gün sonuç tarihi biraz daha aratılırken genellikle sorulan soru "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde oluyor.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM burs başvuru sonuçları yine resmi siteden ilan edilecek. Geçen yıl aynı dönemde alınan burs başvurularının sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.