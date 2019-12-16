VGM burs sonuçları açıklandı mı? Tarih verildi mi?

Vakıflar Genel Müdürlüğü kasım ayında ortaöğreim burs sonuçlarını ilan etmişti. Fakat yükseköğrenim burs sonuçları hala açıklanmış değil. Binlerce kişi sonuçların açıklanmasını beklerken bir yandan da "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları yine resmi siteden ilan edilecek. Geçen yıl aynı dönemde alınan burs başvurularının sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

VGM'DEN AÇIKLAMA

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine devam edilmektedir. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve açık kontenjanlarımız nispetinde burslandırmalar yapılmaktadır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bölge Müdürlüklerimizce talep edilmesi halinde SOYBİS İzin Formları’nın öğrenciler (18 yaşından büyükler) ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından doldurularak Bölge Müdürlüklerimizin bildirdiği süre içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.