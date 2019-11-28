VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sorgulama

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yüzbinlerce öğrenciye sunulan burs imkanından faydalanmak için başvurular yapıldı. Öğrenciler burs başvuru sonuçlarını heyecanla bekliyor. İşte VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim için burs başvuru sonuçları ile ilgili son bilgiler...

VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019 – 2020 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiştir. Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Ortaöğrenim burs başvuru sonucunuzu buradan sorgulayabilirsiniz.

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VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine devam edilmektedir. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve açık kontenjanlarımız nispetinde burslandırmalar yapılmaktadır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bölge Müdürlüklerimizce talep edilmesi halinde SOYBİS İzin Formları’nın öğrenciler (18 yaşından büyükler) ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından doldurularak Bölge Müdürlüklerimizin bildirdiği süre içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.