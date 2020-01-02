02.01.2020 - 15:46 |
VGM burs sonuçları açıklandı! Yabancı uyruklu yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haftalardır VGM yükseköğrenim burs sonuçları bekleniyordu. Geçen yıl sonuçların 5 Ocak'ta açıklanması başvuru yapanların heyecanını gitgide artırıyordu. Vekıflar Genel Müdürlüğü sanag saatlerinde bu bekleyişe son verdi ve sonuçları ilan etti. Şimdi "Yabancı uyruklu yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yöneltiliyor.
VGM burs sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde "Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim Yılı Yükseköğrenim Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı..." diye belirtti. Yükseköğrenim burs sonuçları açıklanırken Yabancı uyruklu yükseköğrenim burs sonuçları içinse bekleniyor.
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YABANCI UYRUKLU YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM'den Yabancı uyruklu yükseköğrenim burs sonuçları için net tarih vermedi. Kurum, "Yabancı uyruklu yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir...." diye belirtti.