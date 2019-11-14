VGM burs sonuçları için tarih verildi mi? Ne zaman açıklanıyor?

Öğrenciler bir yandan KYK burs sonuçlarını beklerken bir yandan da VGM burs sonuç tarihine odaklanmış durumda... Başvurular 31 Ekim'de son buldu ve iki haftadır sonuç tarihi sık sık aratılıyor. Günler ilerledikçe sonuç tarihi araması daha da arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM burs başvuru sonuçları yine resmi siteden ilan edilecek. Geçen yıl aynı dönemde alınan burs başvurularının sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.