07.11.2019 - 12:09 |
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Bir açıklama var mı?
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs almak için başvuru yapanlar bu soruya cevap arıyor. Günler ilerledikçe sonuç tarihi de artarak merak ediliyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
Vakıflar Genel Müdürlüğü, her yıl öğrencilere burs olanağı sağlıyor. Öğrenciler genellikle eylül-ekim ayı tarihlerinde başvuruda bulunuyor. Bu yıl başvuruların üzerinden şu an itibarıyla 1 hafta geçti ve "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları hızlandı.
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
VGM burs başvuru sonuçları yine resmi siteden ilan edilecek. Geçen yıl aynı dönemde alınan burs başvurularının sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
İzmit’te amorti sandığı biletten büyük ikramiye çıktı!İzmit'te, seyyar Milli Piyango bayi Cafer Öziri, sadece son rakamına bakıp amorti çıktığını söyleyen kadının verdiği bileti kontrol edince büyük ikramiyenin numaralarının olduğunu gördü. Öziri, adı öğrenilemeyen kadına tansiyon, şeker ya da kalp hastalığı olup olmadığını sorduktan sonra da müjdeyi verdi. Öziri, 3 milyon TL ikramiye çıktığını, çeyrek bilet sahibi olduğu için 750 bin TL kazandığını söyledim. Ben, bana olan sınavı verdim. Allah ülkedeki tüm insanları doğru yoldan ayırmasın dedi.