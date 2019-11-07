VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Bir açıklama var mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, her yıl öğrencilere burs olanağı sağlıyor. Öğrenciler genellikle eylül-ekim ayı tarihlerinde başvuruda bulunuyor. Bu yıl başvuruların üzerinden şu an itibarıyla 1 hafta geçti ve "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları hızlandı.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM burs başvuru sonuçları yine resmi siteden ilan edilecek. Geçen yıl aynı dönemde alınan burs başvurularının sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.