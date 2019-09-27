VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenin burs başvuruları devam ediyor. Başvurular ekim ayında sona erecek. Başvurular devam ederken işlemlerin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Öte yandan başvurularını tamamlayanların ise en önemli konusu: sonuçlar...

VGM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Ortaöğrenim bursu için başvurular her yıl eğitim döneminin başladığı ilk gün başlar ve 30 gün devam eder. Yükseköğrenim bursu için başvurular ise her yıl 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında alınır. Başvuru tarihi duyuruları, başvuru alma ve sonuç açıklama www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilebilir. Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

Ortaöğretim Bursu (ilkokul, ortaokul, lise) Başvuru Formu için tıklayın…

Yükseköğrenim Bursu Başvuru Formu için tıklayın…

Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu Başvuru Formu için tıklayın…

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM burs başvuru sonuçları yine resmi siteden ilan edilecek. Geçen yıl aynı dönemde alınan burs başvurularının sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.