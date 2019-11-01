01.11.2019 - 13:58 |
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Geçen sene hangi tarihte açıklanmıştı?
VGM burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. Günler ilerledikçe sonuç aramaları da hızla artıyor. Karşılıksız para yardımı almak isteyen öğrenciler "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunu yöneltiyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları 2 gün önce sona erdi. İlk günlerde başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar uzun bir zamandır sonuç tarihini araştırıyordu. 30 Ekim'de başvuruların bitişiyle birlikte sonuçların açıklanma tarihiyle ilgili aramalar sıklaştı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
VGM burs başvuru sonuçları yine resmi siteden ilan edilecek. Geçen yıl aynı dönemde alınan burs başvurularının sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izlediDemirören Haber Ajansı (DHA), Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini tüm aşamalarında yerinde görüntüledi. 1,5 yıl önce TSK ve OSÖ'nun başarılı operasyonuyla teröristlerden kurtarılan Afrin'de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre 'terörist' suçlamasıyla yargılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği dönemde, üst katlarında 'sözde' yargılama yapılan, bodrum katlarının ise cezaevi olarak kullanıldığı bina yeniden düzenlenerek, fiziki şartlarıyla da çağdaş standartlarda bir adliye binasına dönüştürüldü. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi'nde, DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda yargılanıyor. Yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden Abdullah El Fera, "2014 yılında DEAŞ'a katıldım. Halepliyim. Bağdadi'nin ölüm haberini duydum. Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi.