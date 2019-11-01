VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Geçen sene hangi tarihte açıklanmıştı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları 2 gün önce sona erdi. İlk günlerde başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar uzun bir zamandır sonuç tarihini araştırıyordu. 30 Ekim'de başvuruların bitişiyle birlikte sonuçların açıklanma tarihiyle ilgili aramalar sıklaştı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM burs başvuru sonuçları yine resmi siteden ilan edilecek. Geçen yıl aynı dönemde alınan burs başvurularının sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.