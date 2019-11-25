VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı! Sorgulama için tıklayınız

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Ortaöğrenim burs başvurusu 9 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında alındı. Günbegün ortaöğrenim öğrencileri sonuç tarihini aratıyordu ki VGM sonuçları ilan etti. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI

ORTAÖĞRENİM BURS HİZMETİ

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, ailerinin maddi durumu yeterli olmayan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere eğitim yardımı verilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için başvurular her sene öğretim döneminde okulların açılması ile başlamakta ve bir ay boyunca devam etmektedir. Ortaöğrenim burs başvuruları kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

Başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-16)'ya göre değerlendirilmektedir.

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursu alan başka bir aile ferdi olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenmekte olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 tane Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.