Viagra milyoneri!

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalarda Büyükçekmece’de bir şahsın yurt dışından kaçak olarak cinsel içerikli ilaç getirdiği ve piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, savcılık talimatıyla şüphelinin Büyükçekmece’deki evine baskın düzenlendi. Baskında ev sahibi Mehmet E. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 825 adet cinsel içerikli hap ile 58 kilo “Sildenafil” ile “Tadalafil” kimyasalı ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin evde cinsel içerikli hap yapmak için bulundurulduğunu tespit eden polis, karışımdan 1.5 milyon adet cinsel yapılabileceği bilgisine ulaştı. Haplar ve kimyasal maddelere el konulurken, ev sahibi Mehmet E. de emniyette sorguya alındı. Mehmet E.’nin ifadesinde, kendisinin cinsel hap müptelası olduğunu, hapları kullanmak için evinde bulundurduğunu, 58 kilo kimyasalı da hapları bitince tekrar hap yapmak için bulundurduğunu söylediği ve “Ben iflah olmaz bir kullanıcıyım” dediği öğrenildi.