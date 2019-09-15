15.09.2019 - 16:27 | | İHA
Vicdansız sürücü 2 yaşındaki çocuğa çarpıp kayıplara karıştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki çocuğa çarpan kamyonet sürücüsü, aracı olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.
Alınan bilgilere göre, kaza Fatih Mahallesi Demirtaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta oyun oynayan 2 yaşındaki Mehmetcan B.'ye 16 PJ 734 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan küçük çocuk özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Çocuğa çarpan sürücü ise kamyoneti kaza yerinde bırakıp kayıplara karıştı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri her yerde kaçan sürücüyü arıyor.
Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyorEskişehir'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri'nin ikinci günü akrobasi pilotlarının nefes kesen gösterileriyle devam ediyor. Gösterilerde en çok dikkati ise 60 yaşında olan ve MD 500 tipi helikopter kategorisi dünyada tek İngiliz pilot Martin Lovell çekiyor. İlerlemiş yaşına rağmen helikopterle yaptığı güç manevralar büyük beğeni topluyor.