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22.11.2019 - 14:17 |

Victoria's Secret şovu bu sene neden yok? Neden iptal edildi?

Victoria's Secret şovu bu sene olmayacak. Temmuz ayında ilk sinyali Avustralyalı model Shanina Shaik vermişti. Bugün ise marka, şovun iptaline ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Victoria's Secret neden yok?

Victoria's Secret şovu bu sene neden yok? Neden iptal edildi?

 

Her yıl görsel şölene dönen Geleneksel Victoria’s Secret şovu bu sene gerçekleşmeyecek. Marka bugün yaptığı açıklamada Avustralyalı model Shanina Shaik'ın sözlerini doğruladı. Peki, Victoria's Secret şovu bu sene neden yok?

VİCTORIA'S SECRET ŞOVU NEDEN İPTAL EDİLDİ

Geleneksel Victoria’s Secret şovunun bu yıl resmen iptal edildiği açıklandı. Marka, şovun iptaline ilişkin yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Victoria’s Secret’ın pazarlamasını geliştirmek istiyoruz. Müşterilerle iletişim kuracağız, ancak söyleyeceğimiz hiçbir söz, bu moda şovunun büyüklüğünü açıklayamaz. Victoria’s Secret’in performansındaki düşüş göz önüne alındığında, ürünlerimizin müşterilerde yankı uyandırmasını sağlamaya odaklanırken, bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik.”

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