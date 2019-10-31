Villada cinayet

Muğla Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde Hasan Aydın (36) internet üzerinden tatilcilere villa kiralama işiyle uğraşıyordu. Önceki gün İstanbul’a gelip, Maltepe Polis Merkezi’ne giden Hasan Aydın, kadın arkadaşı Asena Ercan’ı (27) Fethiye’deki villasında elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu. Aydın’ın “Asena ile 28 Ekim gecesi içki içtik. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlerime hakim olamayıp onu boğdum” dediği belirtildi.



Babanın iddiaları



Bunun üzerine polis, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Hasan Aydın’ın Ölüdeniz’deki villasına giden jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde ikinci katta Asena Ercan’ın cesediyle karşılaştı. Katil zanlısının babası Orhan Aydın ise şu iddialarda bulundu:



“Oğlum, Asena ile 6 yıldır beraberdi. 7 ay önce İstanbul’dan ayrılıp Fethiye’de yaşamaya başladılar. Asena’nın telefonuna olay gecesi bir erkekten mesaj gelmiş. Asena ‘Sizi tanımıyorum’ diye cevap yazmış. Ancak karşı taraf ‘Nasıl tanımazsın? İstanbul’da beraberdik ya’ diye karşılık vermiş. Bu mesajları okuyan oğlum, Asena’yı öldürmüş. Sonra İstanbul’a gidip polise teslim olmuş.”