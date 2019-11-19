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19.11.2019 - 13:56 |

Vina isminin anlamı ne? Vina ismi anlamı

Müge Boz yakında kucağına alacağı bebeğinin ismini Vina olarak duyurmasının ardından vatandaşlar Vina isminin anlamını ve kökenini merak etmeye başladı. Bebeklerine verecekleri ismi kollarına dövme yaptıran çiftin bu hamlesinin ardından magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar Vina isminin anlamını araştırmaya başladı. Peki Vina isminin anlamı ne?

Vina isminin anlamı ne? Vina ismi anlamı

Vina isminin anlamı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Basketbolcu Caner Erdeniz ile dünya evine girdikten sonra bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti dünyaya gelecek olan çocuklarına Vina ismi vereceklerini duyurdu. Peki Vina ismi ne anlama geliyor?

VİNA İSMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Ünlü çiftin bebeklerinin isminin, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenildi. Norveççe Vina “biz şimdi” demek.

Vina ismi sevilen arkadaş demektir. Farsça siyah üzüm anlamına gelen Vina'nın kökeni İngilizcedir.

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