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04.11.2019 - 21:52 |

Vincent Van Gogh'un 1889'da "Yıldızlı Gece" adlı tablosunda hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 125 bin liralık soru gündem oldu. Peki Vincent Van Gogh'un 1889'da "Yıldızlı Gece" adlı tablosunda hangisi yoktur?

Vincent Van Gogh'un 1889'da "Yıldızlı Gece" adlı tablosunda hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu akşam devam ediyor. İşte ekran başındaki milyonlarca vatandaşımızın oldukça merak ettiği 125 bin lira ödüllü soru ve yanıtı...

SORU

Vincent Van Gogh'un 1889'da "Yıldızlı Gece" adlı tablosunda hangisi yoktur?

CEVAPLAR

A- TRAKTÖR

B- KİLİSE

C- SERVİ AĞACI

D- SABAH YILDIZI

Vincent Van Goghun 1889da Yıldızlı Gece adlı tablosunda hangisi yoktur Kim Milyoner Olmak İster



DOĞRU CEVAP: A- TRAKTÖR

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