Vincent Van Gogh'un 1889'da "Yıldızlı Gece" adlı tablosunda hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu akşam devam ediyor. İşte ekran başındaki milyonlarca vatandaşımızın oldukça merak ettiği 125 bin lira ödüllü soru ve yanıtı...



SORU



Vincent Van Gogh'un 1889'da "Yıldızlı Gece" adlı tablosunda hangisi yoktur?



CEVAPLAR



A- TRAKTÖR



B- KİLİSE



C- SERVİ AĞACI



D- SABAH YILDIZI









DOĞRU CEVAP: A- TRAKTÖR



