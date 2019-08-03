Vizontele filmi nerede çekildi?

En büyük eğlence kaynağı, herkesin büyük ilgi gösterdiği yazlık sineması olan bir kasaba… Kasabanın deli oğlanı Emin, çevresindeki tüm insanlara her türlü işte yardım eden ve herkesin sevdiği bir adamdır. Televizyonun henüz yeni yeni Anadolu’ya yayılmaya başladığı bu dönemde köy halkı dönemin en büyük icadıyla tanışmaya hazırlanmaktadır. Televizyona dair çeşitli beklentiler vardır. Mekanik işlerle uğraşmayı seven Emin de televizyonun nasıl bir buluş olduğunu merak etmektedir. Televizyon kasabaya gelirken, beraberinde birçok şey getirecektir...

OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan: Deli Emin

Cem Yılmaz: Fikri

Demet Akbağ: Siti Ana

Şebnem Dönmez: Gülizar

Altan Erkekli: Nazmi

Erdal Tosun: Şeyhmuz

Tuncer Salman: Ahmet

Bican Günalan: Sezgin

VİZONTELE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizontele filminin çekimleri, filmin hikayesinin de geçtiği Van’ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirildi. Filmin devam filmi olan Vizontele Tuubaa’nın da çekildiği Gevaş, Van’ın 12 ilçesinden biri. Gevaş ilçesi Güneydoğu Toroslar’ın uzantısı olan Kavuşşahap dağlarının en yükseği Artos Dağı’nın eteklerinde bulunuyor. Filmde vericiyi kurmak için ulaşmak istedikleri yüksek tepeler de bu alanda yer alıyor.