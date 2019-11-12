12.11.2019 - 17:03 |
Vizyondaki filmler | Hangi sinema filmleri gösterimde?
Vizyondaki filmler merak ediliyor. Sinemadan keyif alanlar, vizyondaki sinema filmlerini araştırıyor. Vizyona giren yeni sinema filmleri hangileri? İşte komedi, dram, polisiye, animasyon, macera filmlerinin vizyonda olanları...
Film izlemeyi sevenlerin, yakından takip ettiği vizyondaki filmler neler? Sevilen film türüne göre değişen seçenekler arasında yer alan vizdakiler hangileri? Yakın zamanda sinemaya gitmek isteyenlerin, gitmeden önce araştırmak istedikleri 'vizyondaki filmler' haberimizde yer alıyor.
VİZYONDAKİ FİLMLER
Recep İvedik 6 (komedi)
7.Koğuştaki Mucize (dram)
Cinayet Süsü (polisiye - komedi)
Kral Şakir “Korsanlar Diyarı” (animasyon -- macera)
Karakomik Filmler (dram)
Hapşuu (animasyon)
Joker (dram)
Terminatör: Kara Kader (aksiyon - bilimkurgu)
Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi (animasyon)
Araf 3: Cinler Kitabı (korku)
Malefiz: Kötülüğün Gücü (fantastik macera)
Parazit (gerilim)