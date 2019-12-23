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23.12.2019 - 17:21 |

Vodafone Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Kullanıcılar tarafından Vodafone Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu merak ediliyor. Sorgulama yaptıkları esnada direkt müşteri temsilcisine bağlanmak isteyen kullanıcılar hangi numarayı aramak zorunda? Detaylar haberimizde...

Vodafone Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Kullanıcısı olduğunuz operatörün müşteri hizmetlerine farklı sebeplerden bağlanmanız gerekebilir. Yaptığınız aramalarda sesli yönlendirmeler ile uğraşmak istemiyorsanız ve derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşmak istiyorsanız bu şekilde çözüm üretilmesinden yanasanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

VODAFONE MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DOĞRUDAN BAĞLANMAK İÇİN BU YOLU İZLEYEBİLİRSİNİZ

Vodafone müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanmak için ilk olarak telefonunuzun arama ekranından 542'yi ya da 444 0 542'yi tuşlayarak arama yapmanız gerekiyor. Ardından sesli komut sisteminde takip etmeniz gereken adımlarda önce 1'i ardından tekrar 1'i tuşlamanız gerekiyor. Son adımda 6'yı tuşlayarak müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilir, talebinizi doğrudan iletişim kurduğunuz temsilciye iletebilirsiniz.

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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