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06.11.2019 - 11:30 | | DHA

Vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı

Malatya'da, polis tarafından durdurulan otobüsteki yolculara yapılan üst aramasında, 1 yolcunun vücuduna sarılı 2,5 kilo esrar ele geçirildi.

Vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında durdurulan otobüsteki yolculardan birinin üst aramasında, vücuduna sarılı halde 2,5 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

'SOĞUKLAR BAŞLADI'

Ayrıca operasyon görselinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaşılması dikkat çekti.

Bakan Soylu: Dünyada böyle bir sayı yok!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017'de 175 bin olan kaçak göçmen yakalamalarının 2018'de 268 bin olduğunu belirterek, "Bu yıl hali hazırda 371 bin oldu. Dünyada böyle bir sayı yok. Biz bunu Avrupa'ya anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef anlamıyorlar. Nato kafa, nato mermer." dedi.
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