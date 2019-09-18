Vuslat 22. yeni bölüm fragmanı!

Çarşamba akşamları yayınlanan Vuslat yeni bölümünde taşlar yerinden oynayacak, sırlar açığa çıkacak. İşte Vuslat son bölümde yaşananlar...

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Visal’e giden yolculuğunda Aziz, ölümle karşı karşıya kalmıştır. Aziz ve Feride birçok engeli aştığı gibi bunu da aşıp sürpriz bir şekilde bir araya gelecek, ancak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aziz bütün gemileri yakmak için hazırlanırken, Feride’ye beklenmedik bir davetiye gelir.

Taşlar yerinden oynayacak, sırlar açığa çıkacak

Aziz ve Feride’nin zehirlendiği, Kerem’in vurulduğu ve Tahsin’in polisle burun buruna geldiği gecenin sabahında hem Korkmazer Ailesi hem de Çağlar Ailesi büyük kayıplar vermiştir. İki ailenin bir araya gelmesi taşları yerinden oynatır. Artık sır dolu geçmiş, hafızalarda ve tozlu bodrumlarda saklı kalamayacaktır.

Holdingdeki dengeleri korumak için işlerin başına geçmek zorunda kalan Sultan, bir Korkmazer olmasından dolayı gerektiğinden erken büyümek zorunda kalmıştır. Nehir perde arkasında şirketin tek patronudur, ancak holdingin zorlu sürecinde Feride’den kurtulmak istemesine rağmen, Feride’yle birlikte çalışmak zorunda kalmıştır.

YENİ FRAGMAN



