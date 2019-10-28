Vuslat 26. bölüm fragmanı! Filiz Taçbaş Vuslat kadrosunda...

TRT 1'in heyecanla takip edilen dizisi Vuslat 26. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Filiz Taçbaş da dahil oluyor. Zehra karakteri ile dahil olan sevilen oyuncu; kocası ölünce kendini kızı Yağmur’a adamış, yeniden evlenmeyi aklından bile geçirmemiş enerjik, açık sözlü ve anaç bir kadını canlandıracak. 'Hasibe'den hoşlanmayan Zehra, yıllar sonra mahalleye geri dönerek Hasibe’nin huzurunun kaçmasına, geçmişin tozlu raflarına saklandığı düşünülen sırların tekrar konuşulmasına neden olacak.

VUSLAT 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz, son anda Feride’nin peşindeki tetikçiyi durdurur ancak artık Aziz’i durdurmak mümkün değildir. Aziz için, Tahsin’in sevdiği kadının peşine kiralık bir katil taktığını öğrenmesi bardağı taşıran son damla olur, Aziz hem Feride’nin ona dediği gibi dünyayı yıkmaya hem de babasının kurduğu imparatorluğu alaşağı etmeye kararlıdır, içinde kendisini de yerle bir etmek pahasına da olsa…

Sultan ailesinin gerçek yüzünü öğrenmek için araştırmaya başlar, Fırat’a gider. Fırat kendi kişisel intikamı için Sultan’ı mahvedeceğini bildiği sırları, sevdiği kadına anlatacak mıdır? Sultan gerçeklerle yüzleşebilecek midir?

Feride, küçük kardeşi Can’ın da diğer kardeşleri gibi tehlikenin ortasında kalmasından çok rahatsız olur, ancak Hasibe’nin yaptıklarına şahit olan Can’ın bildikleri onu daha da şok eder. Artık ailesinde hiçbir şey eskisi gibi olmaz, Feride ailesini bir arada tutmak için çok zorlu bir yola girer…



Nehir, patlattığı bombanın dumanından faydalanıp Feride’yi ortadan kaldırmak için Hasibe’yle tekrar masaya oturur. Hasibe, Feride’nin restinden sonra bütün köprüleri yakmak için yaptığı planı Nehir’e anlatır…



Tahsin, hem gizli organizasyonu hem de şirketteki usulsüzlükleri hallettiğini düşünse de Aziz’in, Feride’nin ve Kerem’in, Faik ile evde karşılaşacakları Zehra’nın anlatacaklarını hesaba katmamıştır. Zehra’nın gelişiyle, geçmişi gizlemek için çok uğraşmış olan Tahsin, Hasibe ve Faik’in karşısına çocuklarını çıkaracaktır…



VUSLAT 26. BÖLÜM FRAGMANI - 2

VUSLAT 26. BÖLÜM FRAGMANI