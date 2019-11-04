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04.11.2019 - 15:37 |

Vuslat 27. bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı...

Vuslat yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Aziz yaptığı planı uygulamaya çalışırken umulmadık bir düşman karşısına çıkar. Korkmazerler'in mal varlığı ile ilgili yaşanan son gelişme ise herkese büyük bir şok yaşatır. İşte Vuslat 27. bölümden detaylar...

Vuslat 27. bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Vuslat yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Heyecan dolu dakikaların yaşanacağı dizinin 27. bölümünde neler olacak?

VUSLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zehra, üç ailenin kader ortaklığını açıklayınca, herkes bir başka yöne savrulur. Gerçeğin ortaya çıkması için yapılan araştırmalar, Satranc-ı Urefa tahtasında “Tahkikler” bölümüne işaret etmektedir.

Feride’nin aile geçmişindeki önemli bir sırrın peşine düşmesi, babası Faik ve Hasibe’nin de geçmişleriyle yüzleşmelerine sebep olur. Çarklar yeniden dönmeye başlar. Faik, ailesini Korkmazerler’den korumak için harekete geçer.

Aziz’in adaleti sağlamak için yaptığı plan, babası Tahsin’i de köşeye sıkıştırır. Yeni hamleler yapmazsa, elindeki gücü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Tahsin, oğlu Aziz’e yaptıklarının bedelini ödetmek için harekete geçer. Ancak karşısında umulmadık bir düşman bulur.

Korkmazerler’in tüm mal varlığında Aziz, Kerem ve Feride’nin birlikte pay sahibi oldukları iddiası, yeni bir maceranın da kapılarını aralar. Aziz herkesi harekete geçirir. Feride ve Kerem’le birlikte masaya konan anahtarlar, Aziz için yeni bir yol belirler. Bu yol, üçünü birleştirecek mi, yoksa ayıracak mı? Yolun sonunda, onları bekleyen sürpriz, her şeyi yeniden değiştirecek mi?

VUSLAT 27. BÖLÜM FRAGMANI - 2

VUSLAT 27. BÖLÜM FRAGMANI

Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdüZonguldak'ın Ereğli ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsiyle limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
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