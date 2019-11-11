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11.11.2019 - 23:00 |

Vuslat 28. son bölümde Aziz tuzağa düştü! 29. yeni bölüm fragmanı...

TRT 1'in heyecanla takip edilen dizisi Vuslat, 28. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Sevilen dizinin son bölümüne Aziz'in beklemediği bir tuzağa düşmesi damga vurdu. Peki Vuslat 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Vuslat 28. son bölümde Aziz tuzağa düştü! 29. yeni bölüm fragmanı...

VUSLAT 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz, Kerem ve Feride çıktıkları yolda eski kasaların olduğu eve ulaşırlar. Kasanın içinden çıkan haritanın neyi işaret ettiğini çözmeye çalışırken, bir tuzakla karşılaşırlar. Engelleri aşabilirlerse, bu harita onları nereye götürecek? Onları takip eden kim? Gizli sırların ortaya çıkmasıyla yaşanan değişimler, kader ortağı bu üç kişiyi nereye savuracak?

Korkmazer Holding’e yönelik polis baskını ve mali soruşturma, beklenmedik yeni problemler doğurur. Yalçın’ın şirkete gelip Nehir’le konuşması, olayları bambaşka bir noktaya taşır. Nehir, Tahsin’in oyununa kurban gittiğini düşünerek, Feride için yeni sorunların büyümesine neden olur.

Aziz’in geçmişiyle ilgili yaptığı araştırmalar, birçok soruyu da beraberinde getirir. Her şey dönüp dolaşıp Salih Baba’da düğümleniyor gibidir. Aziz’in Tahsin’den öğrendiği gerçek ise, Aziz’in şüphelerinin su yüzüne çıkmasına neden olurken, onu büyük bir hesaplaşmayla karşı karşıya bırakır.

Zehra, mahalledeki evine taşınır ve eski güzel anıları da beraberinde getirir. Ne var ki herkesin tozlu raflara kaldırdığı sırlar da gün yüzüne çıkmaya başlar. Feride, ailesini bir arada tutmaya gayret ederken, Zehra onun önüne, huzurlu bir yuva kurması için beklenmedik bir sürpriz getirir. Ancak bu yuva, herkesin kaderini değiştirecek kadar güçlü bir geçmişe sahiptir.

VUSLAT 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI 

Vuslat 29. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

 

 

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