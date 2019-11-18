Vuslat 29. son bölümde Tahsin'den büyük hamle! 30. yeni bölüm fragmanı...

VUSLAT 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz, sırlara ulaşma yolunda ilerlemeye başladıktan sonra büyük bir gizemin içinde kaldığını görür. Şüpheleri derinleşir. Artık duyduklarına ve gördüklerine inanamaz hale gelir. Aziz, bütün bildiklerini tekrar gözden geçirmesi gerektiği bir sürecin içine girer. Bu sürecin Aziz’i nereye götüreceği, Feride’nin dahi çözemediği büyük bir muammaya dönüşür.



Tahsin, Bülent’in planlarında bir piyon olmamak için karşı ataklar yapsa da Bülent Tahsin’i köşeye sıkıştırmanın yolunu bulur. Ve Tahsin’i en zayıf noktasından yakalar. Tahsin, kendini savunabilmek için cephesini sağlamlaştırmak zorundadır. Baş gösteren tehditlerle beraber duygusal olarak zor bir dönemden geçen Tahsin, dengeleri değiştirecek sarsıcı hamlelerde bulunur.



Feride, Necmi’nin verdiği görevle başladığı araştırma sonucunda yeni ipuçlarına ulaşır. İzini sürdüğü taş plak, onu aile geçmişindeki derin yaralarla yüzleştirir. Bu karmaşanın içinden çıkmak için desteğe ihtiyacı vardır. Fakat gelinen noktada kendi payına düşen gizemi aydınlatmak için önünde yalnız yürümesi gereken çetrefilli bir yol olduğunu anlar.

VUSLAT 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



