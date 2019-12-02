Vuslat 31. son bölümde Aziz tuzağa düştü! 32. yeni bölüm fragmanı...

VUSLAT 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz şüphelerinden arınmasının tek yolunun, Necmi’nin verdiği görevi yerine getirmekten geçtiğini anlamıştır. Tuzağa düşürüldüğü yere geri döndüğünde gizli düşmanının sembolüyle karşılaşır. Aziz’in gizli düşmanı adeta kozasından çıkacağı zamanı bekleyen bir kelebek gibi kapalı kapıların ve duvarların ardına gizlenmiştir. Feride, taşındıkları yeni evden ortaya çıkan eşyalarla adeta annesiyle yeniden tanışır. Bu tanışmayla beraber geçmişin aydınlık ve karanlık taraflarıyla yüzleşmeye başlayan Feride, duygusal bir hal içindedir. Bir taraftan da Hasibe’nin artık açık hale gelen düşmanlığıyla baş etmektedir. Kerem, Bülent’le karşı karşıya geldikten sonra kendisine söylendiğini düşündüğü yalanların peşine düşer. Aziz’in, annesi hakkında söylediklerinden başlar ve Aziz’i Alice ile karşılaştırır. Aziz, etrafında dönen oyunlarla yine yolunu kaybetme noktasına gelir. Ta ki Salih, inzivadan çıkıp gelene ve ‘Yolcu’nun hakikat yolundaki engellerini ortadan kaldırmaya başlayana kadar…

VUSLAT 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



