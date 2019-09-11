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11.09.2019 - 13:00

Vuslat ne zaman başlayacak 2019?

Vuslat dizisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon dizilerinin başlamasıyla birlikte Vuslat için de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vuslat yeni sezon için ilk bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Vuslat'ın başlama tarihi...

Vuslat ne zaman başlayacak 2019?

TRT 1'in geçtiğimiz sezona damga vuran dizilerinden olan Vuslat yeni bölümleri ile yine herkesi ekran başına kilitleyecek.

VUSLAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadir Doğulu'nun başrolünde yer aldığı Devrim Özkan, Mehmet Özgür, Ümit Kantarcılar gibi sevilen isimlerin kadrosunda yer aldığı Vuslat dizisinin yeni bölümleri 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

VUSLAT 21. BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT 21. BÖLÜM İNTERNET ÖZEL FRAGMANI

Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Ç.'ye 'sahte MİT'çi' gözaltısıDolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Ç. adliyeye sevk edildi.
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