Vuslat ne zaman başlayacak 2019?

TRT 1'in geçtiğimiz sezona damga vuran dizilerinden olan Vuslat yeni bölümleri ile yine herkesi ekran başına kilitleyecek.

VUSLAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadir Doğulu'nun başrolünde yer aldığı Devrim Özkan, Mehmet Özgür, Ümit Kantarcılar gibi sevilen isimlerin kadrosunda yer aldığı Vuslat dizisinin yeni bölümleri 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

VUSLAT 21. BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT 21. BÖLÜM İNTERNET ÖZEL FRAGMANI