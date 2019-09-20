Warner Bros. & Lisans A.Ş.'den '80. yıl' kutlaması Çok yaşa Batman!

Warner Bros. & DC'nin Mart ayı itibariyle Batman'in 80. yıl dönümü kutlamalarını Amerika'da başlatması ve dünya çapında tüm süper kahraman fan'larının Eylül ayına hazır olmasını duyurmasının ardından, büyük kutlama için geri sayım başlamıştı.



Bu global heyecanın bir parçası olarak, Türkiye de, 7’den 70’e ürün koleksiyonları, etkinlikler, dijital aktivasyonlar ve 21 Eylül Batman Günü sürprizleri ile Batman’in 80. yıl dönümünü kutluyor.



Warner Bros. Tüketici Ürünleri Türkiye temsilcisi Lisans A.Ş.'nin; tekstilden gıdaya, kırtasiyeden oyuncağa tüm Batman lisansiyelerini tek bir çatı altında birleştirdiği 360° iletişim kampanyası ile, markalar, Batman’in doğum gününü kutlarken, 27 Ekim tarihine kadar Capitol Alışveriş Merkezi'nde çocukların ve yetişkinlerin ziyaretine açık olacak etkinlikte Batman’in 80. yılı her yaştan Batmansever tarafından en eğlenceli şekilde deneyimlenecek.



Kısa bir süre önce açıklanan 2020 teması ile herkesin içindeki süper kahramanı ortaya çıkarması için çağrı yapan ve 2021'de yeni sinema filminin vizyona girmesi beklenen süper kahraman için söylenecek tek söz var: Çok Yaşa Batman!