WhatsApp, Instagram çöktü mü? Instagram'da akış yenilenmiyor!

Dünyaca ünlü mesajlaşma ve fotoğraf paylaşım uygulamaları olan WhatsApp ve Instagram'da kullanıcılar sıkıntı yaşamaya başladı. Instagram'a giren kulllanıcılar 2 veya 3 saat önceki gönderilere ulaşabilme imkanı sağlarken güncel içeriklere şu an ulaşamıyor. Sayfayı yenilemek isteyen kullanıcılar akış yenilenmiyor uyarısı ile karşılaşıyor.

Sosyal medya üzerinden kullanıcılar fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da akış yenilenmiyor uyarısı ile karşı kalındığını bildiriyor. Dünyaca ünlü mesajlaşma platformu WhatsApp'ta ise mesajlar uzun sürelerin ardından karşı tarafa ulaşıyor.