WhatsApp son görülme özelliği kalktı mı? Nasıl kaldırılır?

Dün sosyal medya sallandı. WhatsApp'a gelecek olan son güncelleme tartışma yarattı. Yeni sürümde kullanıcılar artık "son görülme" özelliğini göremeyecek. Bu bilginin gündeme gelmesiyle birlikte konu Twitter'da TT listesine girerken "WhatsApp son görülme özelliği kalktı mı?" sorusu sık sık soruldu.

WHATSAPP SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİ KALKTI MI?

WhatsApp son görülme özelliği henüz kalkmış değil. Yakın zamanda gelecek olan güncelleme sonrası son görülme özelliği kalkacak.

SON GÖRÜLME NASIL KAPATILIR?

İlk olarak WhatsApp'a giriş yaptıktan sonra "Ayarlar"a giriş yapın. Sonrasında ise "Hesap" bölümüne giriş yapın. Bu bölümde de "Gizlilik" kısmına giriyoruz. Gizlilik bölümünde ise "Son görülme"ye basıyoruz. Bu bölümde eğer "Son görülme"nizi kimse görmesin istiyorsanız, "Hiç kimse"yi, sadece kişileriniz görsün istiyorsanız "Kişilerim"i seçiyorsunuz.