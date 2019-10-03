WhatsApp ve Facebook üzerinden acil hat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, önceki akşam Meclis’in açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Turhan, İstanbul’da meydana gelen depremin ardından telefon şebekesindeki çökme için, “1 saat içerisinde Vodafone’a 200 milyondan fazla kilitlenme oldu. 200 milyon konuşma, görüşme talebi oldu. Normal günlük konuşma talebinin 12 katı, kapasitenin de 6-7 katı bir yüklenme oldu. Bu tabii her operatörün hatlarını kilitledi. Bunları konuştuk, kapasitelerini artıracaklar” dedi.

“Kapasiteyi ne kadar artırırsan artır, böyle bir anda talebi karşılamak mümkün değil” diyen Turhan, insanları bilinçlendirmek gerektiğini belirterek, “Telefonla haberleşmede kullanılan WhatsApp ve Facebook gibi platformlar üzerinden yeni bir ortak acil hat kuracağız. Bu da ücretsiz olacak ve operatörlerin yükünü önemli ölçüde hafifletecek. Bir de operatörlerin bir sesli konuşma, bir de data iletim kapasitesi var. Orada da kapasiteyi artıracağız” ifadesini kullandı.

WhatsApp çalıştı

Afet zamanında kullanılacak olan bu data iletim hattında oluşturulacak kapasite ile internet platformlarından konuşulmasına imkan sağlanacağını anlatan Bakan Cahit Turhan, “Olası bir depremde diyelim vatandaş normal hattan tanıdıklarına ulaşamadı, o zaman acil hattı deneyecek. Mesela depremde WhatsApp’ta bir sıkıntı olmadı, WhatsApp’ı kullananlar ulaşabildiler” dedi.

Operatörlerin ayrıca depremin yaşandığı bölgedeki vatandaşlara SMS’ler geçerek deprem anı ve sonrasında ne yapmaları gerektiğini hatırlatacağını anlatan Turhan, “Bölgesel yayın yaparak paniklemeden ne yapacakları konusunda insanlarımız bilgilendirilecek” diye konuştu.

‘Baz istasyonu sayısı artacak’

Baz istasyonlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Cahit Turhan, şunları söyledi: “Baz istasyonlarımızı daha da sıklaştıracağız. Görüşmelerin daha da kaliteli yapılması için bunların sayısı artacak. Deprem anında baz istasyonlarının bulunduğu binada bir hasar riski varsa o baz istasyonu devre dışı kalacak, iletişim engellenecek demektir. Her operatör kendi kapasitesini artıracak.”