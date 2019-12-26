Wikipedia açıldı mı? Son durum nedir?
Yasaklanan Wikipedia konusunda kritik bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Peki, Wikipedia açıldı mı?
Wikipedia'ya uzun zamandır Türkiye'den erişilemiyordu. Bugün konu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Bu gelişmenin ardından "Wikipedia açıldı mı?" sorusu sorulmaya başlandı.
WIKIPEDİA AÇILDI MI?
Karar sonrası Wikipedia henüz açılmış gözükmüyor. Siteye girmek isteyenler "Bu siteye ulaşamıyor" ifadesiyle karşılaşıyor.
NELER YAŞANMIŞTI?
İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edildi.
Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sitenin tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. İhlal kararının 6'ya karşı 10 üyenin oyuyla alındığı öğrenildi.
Siteye erişim, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti.