Wonder Woman filmi konusu ve başrol oyuncuları!

Wonder Woman filmi bu akşam TV ekranında yayınlanmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Gal Gadot'un yer aldığı Wonder Woman filminde Amazon prensesi olan Diana Price, Amerikalı bir pilotun kıyılarına çarpması ile dış dünyada şiddetli çatışmaların yaşandığını öğrenir. Yaşanan bu durum Amazon prensesi Wonder Woman'ın oldukça dikkatini çeker ve Amazonları ter ederek dünyadaki mücadeleye katılır.

WONDER WOMAN BAŞROL OYUNCULARI

Wonder Woman filminin başrollerinde İsrailli güzel Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Said Taghmaoui, Ewen Bremner, Eugene Brave Rock, Lucy Davis gibi birbirinden yetenekli ve usta oyuncular yer alıyor.