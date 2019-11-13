13.11.2019 - 13:19 |
Wonder Woman filmi konusu ve başrol oyuncuları!
Wonder Woman filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2 Haziran 2017 yılında vizyona giren Wonder Woman filminin yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturuyor. Filmde Amazon prensesi olan Diana Price nam-ı değer Wonder Woman dünyada yaşanan şiddetli çatışmaların yaşandığını Amerikan bir pilottan öğrenir ve mücadele için Amazon'dan ayrılır. Peki Wonder Woman filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?
Wonder Woman filmi bu akşam TV ekranında yayınlanmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Gal Gadot'un yer aldığı Wonder Woman filminde Amazon prensesi olan Diana Price, Amerikalı bir pilotun kıyılarına çarpması ile dış dünyada şiddetli çatışmaların yaşandığını öğrenir. Yaşanan bu durum Amazon prensesi Wonder Woman'ın oldukça dikkatini çeker ve Amazonları ter ederek dünyadaki mücadeleye katılır.
WONDER WOMAN BAŞROL OYUNCULARI
Wonder Woman filminin başrollerinde İsrailli güzel Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Said Taghmaoui, Ewen Bremner, Eugene Brave Rock, Lucy Davis gibi birbirinden yetenekli ve usta oyuncular yer alıyor.
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