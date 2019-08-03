Woodstock 50 iptal edildi

Rolling Stone’un haberine göre organizatörler festivalin planlanma aşamasında bir dizi talihsizlik ve engelle karşılaştı. Woodstock Music’in kurucu ortağı Michael Lang konuyla ilgili bir dizi öngörülemeyen aksiliklerin, hayal ettikleri festivale katılımı olanaksız hale getirdiğini ve bu durum için üzgün olduğunu belirtti. İlk olarak 1969 yılında gerçekleşen ve 60’ların özgür ruhunu yansıtan festivalde bu yıl Jaz-Z, Miley Cyrus ve Imagine Dragons’un da dahil olduğu birçok sanatçı ve grup yer alacaktı.