X-Men 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları

X-Men 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2003 yılında vizyona giren film Türkiye'de 16 hafta boyunca vizyonda kalırken 225.675 seyirci tarafından izlendi ve 1.137.355,50 TL hasılat elde etti. Peki X-Men 2 filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

X-MEN 2 FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

X-Men 2 filminin başrollerinde Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke, Janssen, James Marsden, Rebecca Romjin, Anna Paquin yer alıyor.

X-MEN 2 FİLMİ KONUSU

Styker isimli kötü niyetli bir varlık şehrin ve insanlığın düzenine çomak sokmak üzere güç toplamaktadır. Büyük bir kaosu beraberinde getirmeyi amaçlayan William Styker, müthiş bir şehilde organize olmaktadır. Alışılmışın dışındaki süper güçleriyle çevresine korku yaymaya başlayan Styker'ın karşısına dikilebilecek tek ekip ise Profesör Charles Xavier'in üstün mutantlardan oluşan ekibidir.

Magneto ise onlara yardım etmeye hazır bir biçimde beklemektedir. Mutantlar arasında ayrı bi öneme sahip olan Wolverine ise, kendi geçmişini aramak üzere bir yolculuğa çıkmanın eşiğindedir.