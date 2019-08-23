MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemX-Men 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları
23.08.2019 - 14:45

X-Men 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları

X-Men 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Bryan Singer'ın yer aldığı film 2003 yılında vizyona girdi. Türkiye'de 16 hafta boyunca vizyonda kalan film 225.675 seyirci tarafından izlendi ve 1.137.355,50 TL hasılat elde etti. Peki X-Men 2 filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

X-Men 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları

X-Men 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2003 yılında vizyona giren film Türkiye'de 16 hafta boyunca vizyonda kalırken 225.675 seyirci tarafından izlendi ve 1.137.355,50 TL hasılat elde etti. Peki X-Men 2 filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

X-MEN 2 FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

X-Men 2 filminin başrollerinde Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke, Janssen, James Marsden, Rebecca Romjin, Anna Paquin yer alıyor.

X-MEN 2 FİLMİ KONUSU

Styker isimli kötü niyetli bir varlık şehrin ve insanlığın düzenine çomak sokmak üzere güç toplamaktadır. Büyük bir kaosu beraberinde getirmeyi amaçlayan William Styker, müthiş bir şehilde organize olmaktadır. Alışılmışın dışındaki süper güçleriyle çevresine korku yaymaya başlayan Styker'ın karşısına dikilebilecek tek ekip ise Profesör Charles Xavier'in üstün mutantlardan oluşan ekibidir.

Magneto ise onlara yardım etmeye hazır bir biçimde beklemektedir. Mutantlar arasında ayrı bi öneme sahip olan Wolverine ise, kendi geçmişini aramak üzere bir yolculuğa çıkmanın eşiğindedir.

 

 

Yüzde yüz yerli! 3 yıl sürdü...Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'nda tamamen yerli imkanlarla üretilecek PMT-76 platform makineli tüfeğin tasarım ve prototip çalışmaları tamamlandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsun'u sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'u sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti

Eniştelerini odunlarla dövüp hastanelik ettiler!

Eniştelerini odunlarla dövüp hastanelik ettiler!

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı

Metrobüsteki cinsel saldırı zanlısına tahliye!

Metrobüsteki cinsel saldırı zanlısına tahliye!

Sıradaki Haber